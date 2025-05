Legislativas: Ventura diz que Governo depende do Chega, mas não esclarece se deixa passar programa

O líder do Chega, André Ventura, considerou hoje que o próximo Governo “depende do Chega e só do Chega”, mas não esclareceu se viabilizará o programa do próximo executivo no parlamento.

“Eu ouvi o PS dizer que não apoiará nem sustentará este Governo. O Governo de Portugal depende do Chega e só do Chega”, afirmou Ventura, em resposta às questões dos jornalistas depois do discurso de reação aos resultados das eleições legislativas desta noite.

Questionado diretamente se admite viabilizar o programa do próximo Governo no parlamento, André Ventura não esclareceu, remetendo o tema para os próximos dias.

“Os portugueses sabem que o Chega sempre foi e lutou por ser um garante de estabilidade, mas também de firmeza na luta contra a corrupção, interesses instalados e sem ceder um milímetro. […] Mas também não quero deixar de dizer que o Chega sempre foi um partido responsável. Tornou-se um partido de poder e de governo por mérito próprio e vai honrar essa tradição”, afirmou.

Perante a insistência, André Ventura respondeu que “hoje é o dia de assinalar um crescimento e uma vitória históricos”.

“Teremos tempo para falar sobre governo e sobre cenários”, acrescentou.