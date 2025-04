Legislativas: Pedro Nuno promete aumentos permanentes das pensões sempre que economia permitir

O secretário-geral do PS comprometeu-se hoje com aumentos permanentes das pensões sempre que a economia permitir, considerando que a AD não consegue construir uma relação de confiança com os mais velhos “depois das malfeitorias” que lhes fez.

Pedro Nuno Santos reuniu-se hoje com a presidente da direção da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados (APRe!), Maria do Rosário Gama, e no final, em declarações aos jornalistas, referiu que há “muitos portugueses com pensões muito baixas” e que o PS defende não só o cumprimento da lei, “mas sempre que possível fazer aumentos extraordinários”.

“Durante os governos do PS, liderados por António Costa, em oito anos chegámos mesmo a fazer seis aumentos extraordinários, para lá daquilo que estava previsto na lei e agora, na oposição, apresentámos uma proposta para fazer um aumento também acima do que estava na lei, que teve os votos contra da AD”, disse.

Pedro Nuno Santos afirmou que já ouviu diferentes membros do governo da AD dizerem que aumentaram as pensões, mas aquilo que fizeram “foi cumprir a lei”.

“Compreende-se, uma vez que a AD está habituada a cortar pensões, quando cumpre a lei acha que já fez um aumento”, ironizou.

O compromisso do PS é que, “sempre que a economia portuguesa permitir”, serão feitos “aumentos permanentes”, por oposição à estratégia da AD de “darem bónus pontuais”.

“No diz respeito às pensões, é para nós muito importante defender o caráter eminentemente público do sistema de pensões”, disse.

Segundo a líder do PS, “as relações de confiança estabelecidas levam tempo a criar-se” e os socialistas têm “uma relação de confiança com os mais velhos”.

“Nós temos uma relação de confiança com os reformados em Portugal, que obviamente não se perde em pouco tempo. E a AD não consegue construir uma relação de confiança depois das malfeitorias que durante anos fizeram aos mais velhos em Portugal”, condenou.