Legislativas: Pedro Nuno diz que deixa de ser secretário-geral do PS se “puder ser já”

O líder socialista, Pedro Nuno Santos, afirmou hoje que deixa de ser secretário-geral se “puder ser já” e que não quer “ser um estorvo nas decisões” que o PS tem que tomar.

“Eu deixo de ser secretário-geral a partir do momento em que puder, se puder ser já, pela simples razão de que o partido vai ter que tomar decisões muito importantes sobre a relação que terá de ter com o próximo Governo e a minha posição é muito clara sobre essa matéria”, afirmou Pedro Nuno Santos, respondendo à pergunta sobre quando deixa a liderança do PS, referindo ainda que vai avaliar se continuará como deputado.

E continuou: “E eu não quero ser um estorvo ao partido nas decisões que tiver de tomar, eu já o disse, não poderia nunca ser suporte deste governo”.

“Acho que o partido também não deveria ser e não deveria ser porque não deve dar suporte a um Governo liderado por alguém que não soube separar a política dos seus negócios, não deve suportar um Governo que mostrou que é incompetente em áreas fundamentais da nossa vida coletiva, não deve suportar um Governo que tem um programa que vai contra os valores e os princípios do Partido Socialista”, salientou ainda Pedro Nuno Santos.