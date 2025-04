Legislativas: Debate entre líderes da AD e do PS na quarta-feira às 20h30

O debate entre os líderes da AD e do PS no âmbito das eleições legislativas foi reagendado para as 20h30 de quarta-feira, na Nova SBE, em Carcavelos, confirmou a Lusa junto de fonte da direção da RTP.

O debate televisivo entre o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, esteve previsto para segunda-feira, mas foi adiado devido ao apagão elétrico.

O frente-a-frente será transmitido em simultâneo pelos três canais generalistas, a RTP, a SIC e a TVI.

Depois de informação divulgada no ‘site’ da televisão pública, a Lusa confirmou junto da RTP que o debate com os líderes dos oito partidos com representação parlamentar decorrerá no próximo domingo, 04 de maio, a partir das 21h30, no mesmo local, no primeiro dia de campanha oficial para as legislativas de 18 de maio.

Na segunda-feira, o debate foi adiado por consenso entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos e com o acordo das televisões RTP, SIC e TVI, que o deveriam transmitir.

O presidente do PSD e o secretário-geral do PS vão enfrentar-se no debate televisivo, a três semanas das eleições legislativas antecipadas de 18 de maio.

O frente-a-frente previsto para segunda-feira iria ser transmitido em simultâneo pela RTP, SIC e TVI a partir do Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações em Lisboa, com uma duração prevista de cerca de 70 minutos.

Antes deste confronto, Pedro Nuno Santos realizou seis debates televisivos: Com os líderes do Chega (André Ventura), Iniciativa Liberal (Rui Rocha), Bloco de Esquerda (Mariana Mortágua), PCP (Paulo Raimundo), Livre (Rui Tavares) e PAN (Inês Sousa Real).

Luís Montenegro, como líder da AD, esteve nesta pré-campanha em três debates, com Paulo Raimundo, Rui Rocha e André Ventura, e deixou para o parceiro de coligação, o presidente do CDS, Nuno Melo, os confrontos com o Bloco de Esquerda, Livre e PAN.

Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, enquanto líderes do PS e do PSD, enfrentaram-se pela primeira vez num debate televisivo em fevereiro de 2024, na pré-campanha para as legislativas de 2024.

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha, continuando sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do “apagão”.

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu hoje de manhã que o serviço está totalmente reposto e normalizado.