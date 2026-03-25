diario as beiras
Coimbra

Legionella nos HUC impede doentes de usar chuveiro

25 de março de 2026 às 18 h07
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Banhos com chuveiro estão proibidos nos pisos abaixo do 3.º andar (inclusive) | Foto DR

A deteção de indícios de legionella em alguns pontos da rede de águas quentes sanitárias dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) levou à suspensão temporária dos banhos de chuveiro para doentes internados em vários pisos, situação que se mantém dias após ter sido tornada pública.

Contactada pelo jornal, a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra confirma que, “no âmbito da deteção de indícios da presença de legionella em alguns dos pontos da rede de águas quentes sanitárias”, foi determinada “a proibição temporária de banhos com chuveiro” nos pisos abaixo do 3.º andar (inclusive), considerados potencialmente afetados.

 

Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

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