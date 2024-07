Lançado concurso para o troço linha da alta velocidade entre Oiã e Soure

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou ontem o concurso internacional para a parceria público-privada no segundo troço da linha de alta velocidade, entre Oiã e Soure, com as propostas a poderem ser apresentadas até janeiro de 2025.

O concurso de concessão, o segundo a ser lançado no âmbito do projeto da linha de alta velocidade (o primeiro diz respeito ao troço entre Porto e Oiã), tem um valor máximo de adjudicação de 1,6 mil milhões de euros, afirmou ontem a IP,.

Para além da construção de 71 quilómetros de linha de alta velocidade (LAV), a parceria público-privada (PPP) prevê ainda a adaptação da atual estação de Coimbra-B (também conhecida como Estação Velha) e a quadruplicação da linha do Norte entre Taveiro e Coimbra, referiu.

Uma nova “subestação de tração elétrica na zona de Coimbra e ligações da LAV à Linha do Norte”, nas proximidades de Oiã, no concelho de Oliveira do Bairro (distrito de Aveiro), Adémia e Taveiro, no concelho de Coimbra, e Soure são outras das intervenções previstas neste troço.

