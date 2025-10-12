Nacional
Judoca Catarina Costa quinta em -48 kg do Grande Prémio de Lima
A judoca conimbricense Catarina Costa foi, no sábado, quinta classificada na categoria de -48 kg do Grande Prémio de Lima, no Peru, ao perder na atribuição da medalha de bronze com a azeri Konul Aliyeva.
Depois de ter ficado isenta na ronda dos 16 avos de final, Catarina Costa superou nos oitavos a norte-americana Anat Tsyrlin, com dois yukos, mas, no encontro dos quartos de final, perdeu diante da brasileira Alexia Nascimento por desclassificação, ao sofrer o terceiro castigo já no prolongamento do combate.
Na repescagem, a judoca lusa superou a alemã Sarah Ischt, que sofreu o terceiro castigo igualmente no prolongamento, mas acabou derrotada por Aliyeva no encontro de atribuição da medalha de brnze, ao sofrer um waza ari.