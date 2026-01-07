Os clubes filiados na Associação Distrital de Judo de Coimbra (ADJC) estão convocados para uma reunião, esta noite. O objetivo é a tomada de uma posição sobre o regime de cobrança de taxas que a federação instituiu, a partir de 1 de janeiro. Ao mesmo tempo, o presidente da ADJC está a reunir assinaturas para uma assembleia geral extraordinária da federação.

“É uma brutalidade”, sintetiza Jorge Fernandes, presidente da ADJC e antigo líder máximo da Federação Portuguesa de Judo (FPJ). “Todas as modalidades são diferentes e o judo sempre se pautou pela diferença”, exclama.

O dirigente admite que uma das taxas implementadas – a de filiação na FPJ – seja competência da direção. As outras, porém, têm de ser aprovadas em assembleia geral, nomeadamente, as de participação em competições ou as de graduação.

