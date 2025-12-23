Condeixa-a-Nova
Jovem fica ferido em despiste na A13
DR
Um rapaz, de 15 anos, sofreu hoje ferimentos ligeiros, na sequência de um despiste de um veículo ligeiro, na A13, em Condeixa-a-Nova.
Segundo os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, “o alerta foi dado, pelas 9H42, via CODU – INEM para despiste de veiculo ligeiro, na A13-1, sentido sul/norte, ao quilómetro 4”.
“À chegada ao local, verificou-se o despiste do veículo ligeiro, que seguia com três pessoas, dos quais resultou apenas ferimentos ligeiros num rapaz de 15 anos, que foi transportado ao Pediátrico de Coimbra”, refere a corporação.
Para o local, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Condeixa, com sete operacionais e três viaturas, a GNR, que tomou conta da ocorrência, e ainda a Ascendi, com três viaturas.