Jovem fica ferido em despiste na A13

23 de dezembro de 2025 às 15 h55
DR

Um rapaz, de  15 anos, sofreu hoje ferimentos ligeiros, na sequência de um despiste de um veículo ligeiro, na A13, em Condeixa-a-Nova.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, “o alerta foi dado, pelas 9H42, via CODU – INEM para despiste de veiculo ligeiro, na A13-1,  sentido sul/norte, ao quilómetro 4”.

“À chegada ao local, verificou-se o despiste do veículo ligeiro, que seguia com três pessoas, dos quais resultou apenas ferimentos ligeiros num rapaz de 15 anos, que foi transportado ao Pediátrico de Coimbra”, refere a corporação.

Para o local, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Condeixa, com sete operacionais e três viaturas, a GNR, que tomou conta da ocorrência, e ainda a Ascendi, com três viaturas.

redação Diário as Beiras

