Um rapaz, de 15 anos, sofreu hoje ferimentos ligeiros, na sequência de um despiste de um veículo ligeiro, na A13, em Condeixa-a-Nova.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, “o alerta foi dado, pelas 9H42, via CODU – INEM para despiste de veiculo ligeiro, na A13-1, sentido sul/norte, ao quilómetro 4”.

“À chegada ao local, verificou-se o despiste do veículo ligeiro, que seguia com três pessoas, dos quais resultou apenas ferimentos ligeiros num rapaz de 15 anos, que foi transportado ao Pediátrico de Coimbra”, refere a corporação.

Para o local, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Condeixa, com sete operacionais e três viaturas, a GNR, que tomou conta da ocorrência, e ainda a Ascendi, com três viaturas.