Um jovem de 18 anos foi baleado na madrugada de hoje, no exterior de uma discoteca em Leiria, numa ocorrência em que um outro homem terá sofrido ferimentos com arma branca, afirmou hoje a PSP.

Um jovem de 18 anos deslocou-se hoje, por volta das 05H30, à Esquadra da PSP de Leiria, “afirmando ter sido baleado momentos antes” numa discoteca no centro da cidade, disse o Comando Distrital, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.