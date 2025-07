José Manuel Silva: “Temos tudo para ser o concelho mais dinâmico do país” 

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, afirmou hoje que Coimbra tem “tudo para ser o concelho mais dinâmico do país”.

A mensagem foi deixada aos empresários durante a Gala de Reconhecimento Empresarial que decorreu no Convento São Francisco, no âmbito da 3ª edição do Coimbra Invest Summit.

Foram reconhecidas hoje 212 empresas. Foram homenageadas as PME Líder, PME Excelência e, através da CCDR Centro, empresas Gazela.

“Coimbra tem um potencial humano extraordinário, uma localização geográfica excecional. Temos tudo para ser o concelho mais dinâmico do país”, afirmou o autarca.

O presidente do município deixou um elogio aos empresários dizendo que estes “são a força motriz do concelho” e que a câmara municipal está agradecida e reconhece que o seu trabalho é “insulta mente essencial”.

José Manuel Silva revelou ainda que Coimbra vai atingir no final do ano civil a maior população residente de sempre, após os últimos oito anos terem perdido população, sobretudo jovens.

“Os jovens que só ficam numa região se tiverem oportunidade. Quando se acaba uma formação, se não houver oportunidades vai-se embora”, disse.

Estiveram presentes na gala 240 pessoas.

O vereador com o pelouro do Investimento, Empreendedorismo e Desenvolvimento Económico, Miguel Fonseca, revelou que em 2023 havia em Coimbra 23 mil empresas com 53 mil trabalhadores. Em 2021 havia pouco mais de 20 mil e 47 mil trabalhadores.

“Nada disto seria possível sem o esforço e sem o suor de cada uma das empresas que aqui estão e de todos os trabalhadores e empresas que todos os dias dão o seu máximo”, referiu o autarca.

Miguel Fonseca pediu aos 136 representantes presentes que “continuem a acreditar em Coimbra e no apoio da câmara municipal.