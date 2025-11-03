diario as beiras
Nacional

José Manuel Pureza é candidato à coordenação do Bloco de Esquerda

03 de novembro às 10 h19
Lusa/Foto de António Cotrim

O antigo deputado José Manuel Pureza vai encabeçar as listas da moção ‘A’ à Mesa Nacional e à Comissão Política do Bloco de Esquerda (BE), candidatando-se para suceder a Mariana Mortágua na coordenação do partido.

De acordo com as listas, aprovadas ontem à tarde em Coimbra numa reunião dos bloquistas apoiantes da moção ‘A’, anteriormente encabeçada por Mariana Mortágua, José Manuel Pureza surge como primeiro candidato à Mesa Nacional (órgão máximo entre convenções) e à Comissão Política (órgão que assegura a direção quotidiana).

O dirigente que encabeça a lista à Mesa mais votada em Convenção Nacional (agendada para os dias 29 e 30 de novembro) assume, por norma, o lugar de coordenador.

