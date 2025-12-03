José Machado é o novo presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC).

A contagem dos votos das urnas ainda não está terminada, mas o ainda vice-presidente da DG/AAC e estudante de mestrado em Administração Público Privada na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra tem já uma vantagem irrecuperável. Com mais de 73% das votações apuradas, José Machado conta com 2.301 votos, o que corresponde a 80,31% dos votos.

Com 1.129 votos por contabilizar, a lista A, liderada por Ana Úrsula tem apenas 564 votos (19,69%) e a diferença entre as duas listas é de 1.172, José Machado assegura matematicamente a vitória.

