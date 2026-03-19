A Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC), ao celebrar o 46.º aniversário, prestou ontem uma homenagem a José Alexandre Cunha, presidente do Conselho de Administração do grupo IGHS e fundador da Idealmed, pelo “percurso empreendedor, líder e visionário que realizou”.

“As instituições constroem-se com ideias, projetos e ambição coletiva. Mas acima de tudo constroem-se com pessoas. Pessoas que, pelo seu exemplo, trabalho e generosidade, ajudam a abrir caminhos e a alargar horizontes às instituições que acompanham”, afirmou o presidente da ESTeSC, Graciano Paulo.

De acordo com o responsável da instituição, “José Alexandre Cunha tem contribuído de forma notável para o crescimento e a projeção internacional da ESTeSC, em particular no Médio Oriente, onde tem dado visibilidade ao ensino e à investigação desenvolvidos nesta escola”.

“Graças ao seu empenho e à confiança que sempre depositou em nós, a ESTeSC tem podido afirmar-se em novos contextos e estabelecer pontes que reforçam a sua presença no mundo”, salientou.

A cerimónia também ficou marcada pelo reconhecimento público a Jorge Veloso, anterior presidente da União de Freguesias de Ribeira de Frades e São Martinho do Bispo.