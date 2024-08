Jogos Paralímpicos: Tomás Cordeiro foi 15.º nos 100m bruços

Tomás Cordeiro ficou no 15.º lugar nas eliminatórias da prova de 100 bruços (SB9) com 01:13,47 minutos dos Jogos Paralímpicos Paris 2024.

“O português, em estreia paralímpica, melhorou a sua posição de ranking de entrada e ficou perto do seu máximo pessoal (01.13,16 minutos). A passagem à final encerrou na marca de 01.10,58 minutos. O melhor tempo foi para Artem Isaev (atletas neutros) com 01.07,48 minutos”, revelou a Federação Portuguesa de Natação. O atleta do Louzan Natação volta a competir em Paris nas eliminatórias dos 100 costas dia 6 de setembro (09h17).

Telmo Pinão e Beatriz Monteiro também competem hoje

Segundo o calendário divulgado pelo Comité Paralímpico de Portugal, a partir das 11H54, é a vez do montemorense Telmo Pinão iniciar a sua terceira participação paralímpica. O paraciclista entra na pista para discutir a qualificação dos 3000m Perseguição Individual C2. A corrida pelo bronze está agendada para as 14H41, enquanto a “luta” pelo ouro é discutida às 14H49. Depois do 5.º lugar alcançado na última edição dos Jogos Paralímpicos, em Tóquio, a jovem jogadora da Académica, Beatriz Monteiro, também começa hoje a competição na capital gaulesa.

No grupo A, a atleta natural do concelho de Sintra, mede forças com a indiana Thulasimathi Murugesan, cabeça de série n.º 1 entre as atletas participantes na categoria SU5. O duelo tem início previsto para as 15H00. Neste grupo, Beatriz Monteiro (7.ª do ranking mundial) vai ainda medir forças com a italiana Rosa de Marco (8.ª).

O último representante do distrito a competir em Paris2024 é o nadador Diogo Cancela. O jovem nadador do Louzan Natação, que nasceu em Coimbra e vive em Miranda do Corvo, foi porta-estandarte da comitiva lusa na cerimónia de abertura e tem a primeira prova agendada para as 09H05 do próximo domingo (eliminatórias dos 200m estilos SM8).