A deslocação da Académica a Lisboa para jogar com o 1.º Dezembro, referente à 8. jornada da série B da Liga 3, tem novo horário.

O anúncio foi feito pelo clube academista através das suas redes sociais.

A partida, que tem lugar no sábado, dia 5 de outubro, no Complexo Desportivo do Real SC, em Queluz, foi antecipado para as 19H00.

O encontro estava inicialmente previsto ter início pelas 20H00.