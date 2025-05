Joaquim Reis: SAD com “parceiros com forte ligação à região Centro”

A Académica/OAF vai a votos no próximo domingo e há três candidaturas à condução dos destinos do clube no triénio 2025/2028. O DIÁRIO AS BEIRAS quis ouvir as ideias, as propostas e os projetos de cada uma delas, dando viva voz aos candidatos a presidente da direção. Joaquim Reis é o candidato da Lista A. O escrutínio está marcado para o Pavilhão Jorge Anjinho e funcionará ininterruptamente entre as 10H00 e as 22H00

Qual a sua proposta em relação ao modelo societário da Académica?

Defendo, com total clareza e responsabilidade, a criação de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD), mas em absoluto respeito com protocolo estabelecido com a casa mãe, ou seja, sem alienação da maioria da capital. Mas esta transição não pode ser feita de forma apressada ou à margem dos sócios. Assenta em três princípios fundamentais:

• A SAD será sempre uma ferramenta ao serviço da Instituição – nunca o contrário;

• A Académica manterá controlo estratégico sobre as decisões estruturantes, através de mecanismos legais e estatutários que salvaguardem a sua identidade e os seus valores;

• O processo será conduzido com rigor técnico, total transparência e plena participação dos sócios, em estrita conformidade com os Estatutos.

O modelo assenta na entrada de parceiros estratégicos com forte ligação à região Centro, com perfil empresarial sólido, reconhecido e enraizado no tecido económico local. São empresários de sucesso, com provas dadas de capacidade de gestão, visão de longo prazo e sentido de compromisso institucional. Não se trata de investidores ocasionais ou indiferentes ao futuro da Académica – trata-se de aliados estratégicos que partilham connosco a ambição de devolver a Instituição ao patamar de excelência que merece.

Entrevista completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt