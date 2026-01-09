“Constrangimentos associados ao (in)sucesso na transição júnior/sénior em futebolistas portugueses” foi o mote para o doutoramento de João Henrique Pataco Tomás, ou só João Tomás, como ficou conhecido nos relvados.

Nascido em Oliveira do Bairro, há 50 anos, fez toda a formação no clube da sua terra e com o O. Bairro chegou aos seniores, em 1992/1993, na 3.ª Divisão. Teve de baixar aos distritais de Aveiro (Arviscal e Águas Boas) até regressar à 3.ª Divisão pelo Anadia. E só aí foi descoberto, aos 21 anos, pela Académica, que o contratou, na época seguinte, e lhe abriu as portas da 1.ª Liga.

Talvez por experienciar essas dificuldades, debruçou-se agora sobre esta temática sobejamente debatida mas nem por isso muito estudada.

