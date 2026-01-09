diario as beiras
Desporto

João Tomás é doutor em Coimbra

09 de janeiro de 2026 às 12 h18
0 comentário(s)

“Constrangimentos associados ao (in)sucesso na transição júnior/sénior em futebolistas portugueses” foi o mote para o doutoramento de João Henrique Pataco Tomás, ou só João Tomás, como ficou conhecido nos relvados.

Nascido em Oliveira do Bairro, há 50 anos, fez toda a formação no clube da sua terra e com o O. Bairro chegou aos seniores, em 1992/1993, na 3.ª Divisão. Teve de baixar aos distritais de Aveiro (Arviscal e Águas Boas) até regressar à 3.ª Divisão pelo Anadia. E só aí foi descoberto, aos 21 anos, pela Académica, que o contratou, na época seguinte, e lhe abriu as portas da 1.ª Liga.

Talvez por experienciar essas dificuldades, debruçou-se agora sobre esta temática sobejamente debatida mas nem por isso muito estudada.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de janeiro

Marques Mendes considera que “saúde está demasiado politizada”
09 de janeiro

Cotrim Figueiredo encara críticas de Marques Mendes como sinal de preocupação
09 de janeiro

Gouveia e Melo contra cinismo e demagogia dos anúncios de medidas proclamatórias
09 de janeiro

Seguro pede oportunidade para servir e aponta aos 2,5 milhões de votos na 2.ª volta

Desporto

Desporto
09 de janeiro às 12h40

Granfondo Região de Coimbra muda-se para Leiria

0 comentário(s)
Desporto
09 de janeiro às 12h18

João Tomás é doutor em Coimbra

0 comentário(s)
Desporto
08 de janeiro às 20h43

Ex-futebolista João Tomás confirma em doutoramento dificuldades da transição para sénior

0 comentário(s)