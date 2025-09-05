João Gândara assume presidência da ESAC de forma interina

João Gândara é, a partir de hoje, 5 de setembro, o novo presidente interino da Escola Superior Agrária de Coimbra, informou a instituição nas redes sociais. Decisão surge após renúncia do cargo por parte de Rui Amaro, que vai assumir vice-presidência do IPC.

Na publicação, a ESAC refere que “surge na sequência do pedido de renúncia ao cargo apresentado pelo atual presidente da instituição, Rui Amaro, no sentido de abraçar novos projetos institucionais, assumindo funções como vice-presidente do Instituto Politécnico de Coimbra”.

.

“A decisão foi tomada por unanimidade, em reunião extraordinária do Conselho de Escola da ESAC, realizada no dia 3 de setembro, endo que João Gândara manter-se-á no cargo até novas eleições para presidente desta unidade de ensino do IPC”, acrescenta.