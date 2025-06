João Almeida vence Volta à Suíça com triunfo na última etapa em cronoescalada

O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) venceu hoje a Volta à Suíça, ao triunfar na oitava e última etapa em cronoescalada, em que anulou a diferença de 33 segundos para o então líder, o francês Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels).

João Almeida, que ao longo da clássica helvética fez um esforço enorme para anular os três minutos de atraso que somou na primeira etapa, foi o mais rápido no contrarelógio em subida de 10 quilómetros, entre Beckenried e Stockhütte, que cumpriu em 27.33 minutos.

O austríaco Félix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) fez o segundo melhor tempo, a 25 segundos de João Almeida, o britânico Oscar Onley (Team Picnic PostNL) o terceiro, a 1.12 minutos, e Kevin Vauquelin o quarto, a 1.40, perdendo a amarela.

O ciclista português terminou a Volta à Suíça em 29:29.01 horas, com uma vantagem de 1.01 minutos sobre o francês Kévin Vauquelin e 1.58 sobre o britânico Oscar Onley, respetivamente segundo e terceiro.

João Almeida, que em 2024 foi segundo, junta a Volta à Suíça aos triunfos na Volta à Romandia e ao País Basco e passa a integrar um grupo restrito de ciclistas que conseguiu três vitórias na mesma época em provas de uma semana do World Tour.

“Estou superfeliz. Retiro desta prova uma lição. Nunca desistir [mesmo perdendo três minutos na primeira etapa]. Lutei por recuperar e consegui. Às vezes as coisas não correm tão bem, mas nunca baixar os braços”, disse João Almeida ao canal Eurosport.

O ciclista português, que foi o penúltimo a sair para a estrada, à frente do então líder, Kévin Vauquelin, acrescentou que teve “boas sensações” ao longo dos 10 quilómetros, durante os quais foi ganhando tempo ao francês e aos candidatos mais diretos.

“Entrei muito forte na primeira parte, talvez não fosse necessário, e cheguei a temer que me faltasse o gás no último quilómetro”, referiu João Almeida, de 26 anos, que conquistou no alto de Stockhütte a sua terceira etapa na prova.

Com 33 segundos, à partida, para anular e chegar à amarela, João Almeida na passagem intermédia do percurso tinha já conquistado 22 segundos em relação a Kévin Vauquelin, vantagem que foi aumentando e na linha da meta chegou a 1.40 minutos.

“Agora, vou desfrutar desta vitória e depois encarar o Tour [de França]”, acrescentou Almeida, declinando a ideia de que terá mais responsabilidades na prova, pois o seu papel será o de “trabalhar para a equipa e para o esloveno Tadej Pogacar”.

O francês Julian Alaphilippe (Tudor), que à partida para a última etapa se encontrava em terceiro lugar, acabou por não conseguir subir ao pódio, com um contrarrelógio em perda (a 3.49 minutos de Almeida) e caiu para o quinto lugar da geral, a 3.57.

No pelotão dos portugueses, António Morgado (UAE Emirates) foi 18.º no contrarrelógio, a 2.42 minutos de João Almeida, Nelson Oliveira (Movistar) terminou em 66.º, a 4.56, e Rui Costa (EF Education-EasyPost) em 104.º, a 6.40.

Na classificação geral, António Morgado subiu duas posições e terminou em 64.º, a 1:10.33 horas do seu compatriota, Nelson Oliveira ascendeu um lugar e encerrou em 78.º, a 1:23.22, e Rui Costa caiu uma posição e fechou em 81.º, a 1:26.19.