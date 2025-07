Joana Marques empática com “Anjos” mas rejeita que vídeo tenha instigado ódio

A humorista Joana Marques mostrou-se hoje em tribunal empática com os “Anjos” por estes terem recebido mensagens de ódio, mas rejeitou que tenha sido um vídeo que publicou em 2022 a instigar os comentários.

“Infelizmente, acontecem sem grande incitamento”, afirmou Joana Marques, no julgamento do processo em que os cantores Nélson e Sérgio Rosado, que compõem os “Anjos”, exigem ser indemnizados em mais de um milhão de euros pela humorista por esta ter publicado nas redes sociais, em abril de 2022, um vídeo que mostrava os dois irmãos a cantar o hino nacional, numa montagem com excertos de reações do programa “Ídolos”.

Sublinhando que a intenção do vídeo foi somente “fazer rir”, a ré explicou que as partes escolhidas da atuação da dupla numa prova do MotoGP em Portimão foram as que, “de um ponto de vista cómico”, considerou “mais engraçadas”.

“Quando fiz os meus cortes, foi única e exclusivamente à procura dos momentos mais cómicos”, salientou, frisando que o vídeo original da atuação, alegadamente afetada por problemas técnicos, já tinha sido publicado ‘online’ por outra pessoa.

Questionada sobre o porquê de não ter retirado o vídeo, mesmo após duas cartas dos “Anjos” a pedir que o fizesse, Joana Marques respondeu que interpretou tal apenas como “uma intimidação”.

Os cantores exigem, num processo a correr no Tribunal Central Cível de Lisboa, 1.118.000 euros de indemnização, por prejuízos que terão sido causados pelo vídeo divulgado pela humorista.

O julgamento começou em 17 de junho e, à sessão de hoje, estão a assistir dezenas de populares, alguns dos quais de pé.

Durante a tarde, terão lugar as alegações finais do processo, destinadas à apresentação de conclusões pelas partes.