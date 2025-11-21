diario as beiras
Jiu-Jitsu: Eurocup 2025 disputa-se amanhã em Coimbra

21 de novembro às 11 h39
DR

Coimbra recebe amanhã, sábado, a Eurocup 2025 de Jiu-Jitsu Brasileiro, etapa decisiva do Circuito Ibérico da International Sports Brazilian Jiu-Jitsu Association (ISBJJA). A competição decorre no Pavilhão Mário Mexia e reúne centenas de atletas de vários países, marcando o encerramento oficial da temporada competitiva da federação internacional.
A apresentação da Eurocup teve lugar ontem. O momento serviu, também, para a apresentação e formalização do projeto “100 Limites”, desenvolvido em parceria com a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC), que vai permitir criar a primeira equipa de Jiu-Jitsu Brasileiro adaptado da região.
A iniciativa contou com a presença do vereador do Desporto da Câmara Municipal de Coimbra, Ricardo Lino, do vice-presidente da International Sports Brazilian Jiu-Jitsu Association, Rogério Gavazza, da presidente do Coimbra MMA, Ana Paula Silva, e do presidente da APCC, Carlos Condesso.

