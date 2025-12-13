Foram apresentados ontem, em Mira, os resultados do BioComp 3.0, estudo realizado por um consórcio público-privado liderado pelo Instituto Politécnico de Bragança (IPB) sobre a transformação de jacintos-de-águas em fertilizante natural agrícola através de compostagem.

Assim, o problema gerado pela espécie infestante, que tem afetado vários concelhos da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra (CIM-RC), poderá ser transformado numa solução para a agricultura.

No entanto, o coordenador do BioComp 3.0, Miguel Ângelo Rodrigues, ressalvou, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, que o estudo apenas incidiu na transformação do jacinto-de-água em fertilizante, cuja compostagem necessita de ser combinada com outras biomassas.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS