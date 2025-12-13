diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Jacintos podem ser transformados em fertilizantes naturais

13 de dezembro de 2025 às 11 h37
0 comentário(s)
Fotografia: Jot'Alves

Foram apresentados ontem, em Mira, os resultados do BioComp 3.0, estudo realizado por um consórcio público-privado liderado pelo Instituto Politécnico de Bragança (IPB) sobre a transformação de jacintos-de-águas em fertilizante natural agrícola através de compostagem.

Assim, o problema gerado pela espécie infestante, que tem afetado vários concelhos da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra (CIM-RC), poderá ser transformado numa solução para a agricultura.
No entanto, o coordenador do BioComp 3.0, Miguel Ângelo Rodrigues, ressalvou, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, que o estudo apenas incidiu na transformação do jacinto-de-água em fertilizante, cuja compostagem necessita de ser combinada com outras biomassas.
| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de dezembro

Presidente da República promulga com reservas novas regras para criptoativos
13 de dezembro

S. Silvestre de Coimbra corre-se hoje
13 de dezembro

Académica visita líder Belenenses com “máxima ambição”
13 de dezembro

Naval recebe Marialvas

CIM Região de Coimbra

CIM Região de Coimbra
13 de dezembro às 11h41

Habitação colaborativa em concurso pela terceira vez em Oliveira do Hospital

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
13 de dezembro às 11h37

Jacintos podem ser transformados em fertilizantes naturais

0 comentário(s)
CantanhedeCIM Região de Coimbra
13 de dezembro às 11h21

Jovens com 6 854 doses de droga detidos em Cantanhede

0 comentário(s)