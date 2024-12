Já são conhecidos os resultados das eleições para o Conselho Geral da Universidade de Coimbra

A Universidade de Coimbra acaba de anunciar, em comunicado, os resultados das eleições para o Conselho Geral 2024. No total, o conselho é composto por 35 membros, dos quais 25 são escolhidos por eleição direta (18 representantes dos docentes e investigadores, quatro representantes dos estudantes do 1.º e 2.º ciclos de estudos, um representante dos estudantes do 3.º ciclo de estudos e dois representantes dos trabalhadores não docentes e não investigadores.

Os demais 10 membros que integram o Conselho Geral serão cooptados pelos 25 membros agora eleitos

Os resultados foram os seguintes:

Representantes dos Docentes e Investigadores – 18 lugares: – Lista E (encabeçada por Carlos Henggeler Antunes, Docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia): 267 votos – 6 lugares

Carlos Alberto Henggeler de Carvalho Antunes (FCTUC)

Carmen Isabel Leal Soares (FLUC)

Paulo Cardoso Correia da Mota Pinto (FDUC)

Maria Joana Lima Barbosa Melo (FMUC)

Francisco José de Baptista Veiga (FFUC)

Jorge Manuel Castelo Branco Albuquerque Almeida (FPCEUC)

Lista I (encabeçada por Cláudia Cavadas, Docente da Faculdade de

Farmácia): 207 votos – 5 lugares

Cláudia Margarida Gonçalves Cavadas (FFUC)

José Augusto Ferreira (FCTUC)

Maria João da Silva Baila Madeira Antunes (FDUC)

Flávio Nelson Fernandes Reis (FMUC)

Ana Luísa Monteiro de Carvalho (FCTUC)

Lista X (encabeçada por Jorge Salvador, Docente da Faculdade de

Farmácia): 137 votos – 3 lugares

Jorge António Ribeiro Salvador (FFUC)

Marília Pascoal Curado (FCTUC)

Luís Manuel Cortesão Godinho (FCTUC)

Lista A (encabeçada por Alexandre Soveral Martins, Docente da Faculdade de Direito): 132 votos – 3 lugares

Alexandre Miguel Cardoso de Soveral Martins (FDUC)

Patrícia Helena Ferreira Lopes de Moura e Sá (FEUC)

Henrique Santos do Carmo Madeira (FCTUC)

Lista M (encabeçada por João Paulo Rodrigues, Docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia): 70 votos – 1 lugar

João Paulo Correia Rodrigues (FCTUC)

Representantes dos Estudantes do 1.º e 2.º Ciclos – 4 lugares

Lista C (encabeçada por José Carlos Machado, estudante da Faculdade de Direito): 1701 votos – 2 lugares

José Carlos Miranda Machado (FDUC)

Joana Marta Monteiro de Figueiredo (FDUC)

Lista D (encabeçada por Alexandre Alho, pelo Estudante da Faculdade de Economia): 1610 votos – 1 lugar

Alexandre Gabriel Batista Alho (FEUC)

Lista T (encabeçada por Tomás Nobre, pelo Estudante da Faculdade de Direito): 1539 votos – 1 lugar

Gabriel Tomás Santos Silvestre Nobre (FDUC)

Representante dos Estudantes do 3.º Ciclo – 1 lugar

Lista D (encabeçada por João Pedro Caseiro, estudante da Faculdade de

Psicologia e de Ciências da Educação): 160 votos – 1 lugar

João Pedro Carvalho Caseiro (FPCEUC)

Lista V (encabeçada por Bárbara Santos, estudante da Faculdade de

Ciências e Tecnologia): 54 votos – 0 lugar(es)

Representantes dos Trabalhadores Não Docentes e Não Investigadores: 2 lugares

Lista C (liderada por Carlos Aguiar, trabalhador da Administração da Universidade de Coimbra): 449 votos – 2 lugares

Carlos Alberto Pais de Azevedo Aguiar (Administração UC)

Maria Conceição Marques Fernandes Fonseca (SASUC)