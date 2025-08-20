Ivandro confirmado na Festas das Latas de Coimbra a 1 de outubro

O cantor Ivandro é o segundo nome confirmado para a edição de 2025 da Festa das Latas e Imposição das Insígnias de Coimbra, informou hoje a organização do evento. O artista atua no palco da festa académica no dia 1 de outubro (quarta-feira).

De acordo com nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a organização afirma que “o Palco da Festa das Latas e Imposição de Insígnias 2025 receberá, no dia 1 de outubro, o artista Ivandro”.

“Ivandro, cantor e compositor português de ascendência angolana, é atualmente uma das figuras mais relevantes da nova geração da música nacional. Distinguindo-se pela sua voz singular e pelo seu notável talento na composição, o artista tem conquistado um lugar de destaque no panorama musical contemporâneo”, indica o documento.

Conhecido por temas como “Moça”, “Como Tu” com Bárbara Bandeira, “Lua”, o artista conta já com um impressionante repertório que o consagra como um fenómeno da música lusófona.