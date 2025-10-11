diario as beiras
Coimbra

ISEC: “Bem-vindos ao caos, aos números, às dúvidas, às falhas e aos cafés das três da manhã”

11 de outubro às 10 h42
0 comentário(s)
Ana Catarina Ferreira

“Bem-vindos ao caos, aos números, às dúvidas, às falhas, e aos cafés das três da manhã, mas acima de tudo, bem-vindos ao Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC)”, disse ontem o presidente do ISEC, Mário Velindro, durante a cerimónia de acolhimento aos novos que decorreu no auditório da escola.
Mário Velindro, ao discursar perante um auditório completamente cheio, afirmou que “ a partir de hoje, vocês são “engenheiros do caos”. Vão entrar em laboratórios, projetos, noites sem dormir, e vão descobrir que nem tudo tem uma fórmula. As vezes, a melhor forma de aprender é falhar espetacularmente”, disse.

 

(Texto completo na edição impressa e digital do Diário As Beiras) 

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

11 de outubro

Opinião - Os truques dos extremistas
11 de outubro

Opinião - As suaves raparigas de Bergman
11 de outubro

Futebol: “Escolhemos ter um plantel altamente competitivo”
11 de outubro

Transporte a pedido da CIM Região de Coimbra vai estar em oito países

Coimbra

Coimbra
11 de outubro às 10h42

ISEC: “Bem-vindos ao caos, aos números, às dúvidas, às falhas e aos cafés das três da manhã”

0 comentário(s)
Coimbra
11 de outubro às 10h00

Sindicato diz que falta de espaço compromete reserva exigida à atividade do Ministério Público

0 comentário(s)
Coimbra
10 de outubro às 10h10

PJ com recorde de presumíveis incendiários detidos em 2025

0 comentário(s)