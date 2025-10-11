“Bem-vindos ao caos, aos números, às dúvidas, às falhas, e aos cafés das três da manhã, mas acima de tudo, bem-vindos ao Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC)”, disse ontem o presidente do ISEC, Mário Velindro, durante a cerimónia de acolhimento aos novos que decorreu no auditório da escola.

Mário Velindro, ao discursar perante um auditório completamente cheio, afirmou que “ a partir de hoje, vocês são “engenheiros do caos”. Vão entrar em laboratórios, projetos, noites sem dormir, e vão descobrir que nem tudo tem uma fórmula. As vezes, a melhor forma de aprender é falhar espetacularmente”, disse.

