IP3 condicionado ao trânsito em Santa Comba Dão no início de julho

O Itinerário Principal 3 (IP3) estará condicionado entre 01 e 04 de julho na zona de Santa Comba Dão, sendo o trânsito desviado por Carregal do Sal e Mortágua, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

“A Infraestruturas de Portugal informa que no âmbito dos trabalhos para a substituição do viaduto ferroviário da Linha da Beira Alta sobre o IP3, em Santa Comba Dão, será necessário proceder ao desvio de tráfego à passagem pelo local dos trabalhos”, justifica numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Assim, o trânsito “será desviado para o IC12 [Itinerário Complementar 12] e ER230 [Estrada Regional 230] entre os quilómetros 82 e 101 do IP3, entre as 08:00 do dia 01 de julho e as 18:00 do dia 04 de julho”.

O trânsito no sentido Coimbra-Viseu será desviado na saída para o IC12, até Carregal do Sal e, depois, pela ER 230 até Tondela, onde é possível entrar novamente no IP3 em direção a Viseu.

“Esta intervenção tem como objetivo a substituição do viaduto ferroviário existente por uma nova estrutura com a dimensão adequada a permitir a duplicação e requalificação do IP3, entre o Nó da Lagoa Azul e o Nó de Ligação a Viseu”, adianta a IP.

Adicionalmente a estes trabalhos na Linha da Beira Alta, acrerscenta a IP, “e para a realização de trabalhos de pavimentação na ponte de Santa Comba Dão, será também necessário cortar o trânsito entre o nó do Vimieiro e o nó de Santa Comba Dão, no dia 02 de julho, entre as 14:00 e as 18:00”.

Já no sentido inverso, “entre o nó de Santa Comba Dão e o nó do Vimieiro, o corte acontece no dia 03 de julho entre as 08:00 e as 13:00” e “o desvio de tráfego será realizado por Mortágua e estará devidamente sinalizado”.

“Após a reabertura ao trânsito, serão respostas as condições iniciais de circulação no IP3, sendo removida toda a sinalização temporária, bem como eliminada a supressão da via da esquerda em ambos os sentidos, passando a circulação rodoviária neste troço do IP3 a realizar-se em regime normal”, informa.

Na nota de imprensa, a IP apela à “compreensão pelos incómodos e inconvenientes que estas situações possam provocar”, indicando que “os trabalhos e respetivos desvios estarão devidamente sinalizados em toda a sua extensão”.