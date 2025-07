IP3 condicionado a partir de terça-feira entre Santa Comba Dão e Viseu

O Itinerário Principal (IP) 3 vai ficar condicionado a partir de terça-feira, no troço entre Santa Comba Dão e Viseu, devido a obras de duplicação e requalificação da via, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

Durante três meses, “serão realizados trabalhos de escavação com recurso a explosivos, com rebentamentos a ocorrer diariamente” às 12:30, explicou a IP, em comunicado, acrescentando que, por razões de segurança, “a circulação será cortada nos dois sentidos do IP3, por períodos que se estimam de 10 a 15 minutos”.

“Estes trabalhos e as paragens de trânsito serão devidamente ordenadas e geridas pela Brigada de Trânsito da GNR”, acrescentou.

A IP informou ainda que, a partir do dia 11, de forma a possibilitar “trabalhos para o alargamento da plataforma e das obras de arte existentes” e “trabalhos ao nível dos sistemas de drenagem e pavimentação”, a seguir ao nó de Vila Cova/Treixedo “será necessário suprimir a berma e a via direita, no sentido Coimbra-Viseu, passando a circulação a fazer-se por uma via em cada sentido”.

Segundo a IP, “este condicionamento manter-se-á por um período alargado”.

Como este condicionamento implica “trabalhos prévios para a colocação de sinalização vertical, execução de marcas rodoviárias e colocação de guardas rígidas de betão”, será também cortada a circulação no sentido Coimbra – Viseu.

“Estes trabalhos serão executados sempre durante a noite, entre as 21:00 e as 06:00”, e terão início na noite de segunda para terça-feira e conclusão na noite de quinta para sexta-feira, acrescentou.

Nestes períodos, o trânsito será desviado para a Estrada Nacional 2 desde o nó de Vila Cova/Treixedo, atravessando a zona Industrial da Adiça, acedendo novamente ao IP3 no nó de Tondela Sul.

A IP lembrou que a empreitada de duplicação e requalificação do troço do IP3 entre Santa Comba Dão e Viseu representa um investimento de cerca 103 milhões de euros.

A empreitada prevê “a duplicação da atual plataforma do IP3, numa extensão de 27,5 quilómetros, promovendo a melhoria dos níveis de qualidade, conforto e segurança rodoviária, aumento da capacidade e a redução dos tempos de percurso da ligação entre Santa Comba Dão e Viseu”, explicou.

O troço em causa situa-se entre o quilómetro 90,2, a norte do nó de Vila Pouca, e o quilómetro 117,7, na zona da passagem superior de interceção desnivelada com a autoestrada 25/IP5, atravessando o território dos concelhos de Santa Comba Dão, Tondela e Viseu (todos no distrito de Viseu).

O alargamento da plataforma rodoviária (em perfil de duas vias por duas), a retificação e o alargamento do traçado, a melhoria das ligações e acessibilidades à rede viária local, o reforço estrutural e funcional do pavimento e a adequação do sistema de sinalização e equipamentos de segurança são as obras previstas.

“Esta empreitada integra o projeto global que a IP está a desenvolver de requalificação e duplicação do IP3, um eixo rodoviário de indiscutível importância regional e promotora da coesão territorial”, frisou a IP.

Até agora, já foi concretizada a requalificação do troço compreendido entre o nó de Penacova, ao quilómetro 59, e a ponte sobre o rio Dão, ao quilómetro 75,1.