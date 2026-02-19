diario as beiras
Coimbra

IP vai criar mais uma faixa no tabuleiro do IC2 do açude-ponte em Coimbra

18 de fevereiro de 2026 às 20 h59
Arquivo

A Infraestruturas de Portugal transformar as duas vias no sentido norte-sul do tabuleiro do IC2 do açude-ponte em Coimbra em três, para aliviar o trânsito intenso que se sente desde o corte na A1, afirmou hoje a presidente do município.

Segundo Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), as obras da Infraestruturas de Portugal (IP) vão iniciar-se na quinta-feira, transformando as duas vias existentes no sentido norte-sul do tabuleiro em três, por forma a eliminar os constrangimentos na saída da cidade, via Casa do Sal.

Quem sai de Coimbra através da rotunda da Casa do Sal entra no tabuleiro da ponte-açude, tendo de ceder passagem ao trânsito que circula em duas vias no sentido norte-sul no itinerário complementar 2 (IC2).

Ao passar a ter uma terceira via com o encurtamento da berma e das outras duas vias, a solução procura evitar o engarrafamento regular na saída da Casa do Sal e que se intensificou com o aumento do tráfego no IC2 face ao fecho da A1 entre os nós de Coimbra Sul e Coimbra Norte, depois de um troço ter desabado após rebentamento de um dique no rio Mondego. “Tínhamos um problema quando saíamos da rotunda da Casa do Sal em direção à rotunda do Almegue, com uma via de aceleração que se perdia”, notou Ana Abrunhosa, que agradeceu ao Ministério das Infraestruturas a celeridade na resposta aos pedidos do município.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (19/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

