Coimbra

Investigadores comparam trabalho especializado em acessos vasculares com modelo convencional

27 de fevereiro de 2026 às 16 h54
DR

Investigadores da Universidade de Coimbra (UC) vão comparar as vantagens do trabalho especializado da Equipa de Acesso Vascular, criada na Unidade Local de Saúde (ULS) da cidade, com os cuidados habituais, foi hoje anunciado.

O intuito é avaliar as vantagens de uma equipa hospitalar especializada em acessos vasculares, em comparação com o modelo convencional de gestão de cateteres intravenoso.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra (ESEUC) informou que a Equipa de Acesso Vascular “atua de forma estruturada e diferenciada no apoio a pessoas com necessidades complexas relacionadas com a obtenção e manutenção de acessos vasculares”.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (28/02/26) do DIÁRIO AS BEIRAS

