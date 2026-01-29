O Edifício 1 da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC) vai estar encerrado hoje e amanhã, na sequência de inundações ocorridas nas instalações.

Em comunicado, a direção da FPCEUC informou que, devido a esta situação, os exames de recurso inicialmente previstos para o Edifício 1 serão transferidos para o Edifício 2. A alteração manter-se-á em vigor até ao final da época de exames.