diario as beiras
Coimbra

Inundações causam encerramento de edifício da Faculdade de Psicologia da UC

29 de janeiro de 2026 às 16 h58
DR

O Edifício 1 da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC) vai estar encerrado hoje e amanhã, na sequência de inundações ocorridas nas instalações.

Em comunicado, a direção da FPCEUC informou que, devido a esta situação, os exames de recurso inicialmente previstos para o Edifício 1 serão transferidos para o Edifício 2. A alteração manter-se-á em vigor até ao final da época de exames.

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

