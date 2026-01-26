Os alunos da licenciatura de Psicologia do Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), em Coimbra, vão passar a estar envolvidos em atividades de investigação e produção científica, em articulação com docentes e investigadores.

O ISMT criou um Laboratório de Psicologia que quer integrar os estudantes, logo desde o início da sua formação, nos projetos de investigação, permitindo-lhes ter acesso a equipamentos especializados de avaliação psicofisiológica e neurofisiológica.

A professora e investigadora do ISMT Helena Espírito Santo explicou à agência Lusa que “um laboratório é algo que todo o curso de Psicologia deve ter”, para que, quando os alunos chegarem ao mestrado, não tenham apenas bases teóricas relativamente à investigação.