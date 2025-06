Instituto Superior Miguel Torga em Coimbra com dobro das desistências

O Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, registou cerca de 80 desistências de matrículas, o dobro face ao ano letivo passado, afirmou hoje a direção, acreditando que a evolução está relacionada com a notícia de não acreditação da escola.

“Em relação a desistências, temos o dobro este ano, comparativamente com o ano anterior”, afirmou o presidente da direção do Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), Manuel Castelo Branco, que falava na reunião do conselho intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC), instituição que é proprietária daquela escola.

Para o responsável, a passagem de cerca de 30 a 40 desistências para 80 “não é um número muito significativo” para um universo de mais de mil alunos, mas “é um sintoma do pânico provocado que a notícia [de não acreditação] gerou”.

Em declarações à agência Lusa, Manuel Castelo Branco afirmou que, apesar desse dado, o ISMT continua “confiante de que o número de alunos se vai manter” e que a procura pela instituição irá manter-se.

A 04 de setembro de 2024, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) tomou a decisão de não acreditar o Instituto Superior Miguel Torga, determinando o seu encerramento.

A decisão levou a que a instituição de Coimbra interpusesse uma ação e uma providência cautelar no Tribunal Administrativo de Lisboa.

A suspensão da eficácia da decisão da A3ES tem permitido ao instituto continuar a funcionar e a ministrar os seus cursos, tendo aberto vagas para o ano letivo 2025-2026.

Segundo Manuel Castelo Branco, a ação principal “irá demorar anos” a ter uma decisão, com o ISMT, neste momento, a tentar “mitigar os danos provocados” pelo anúncio da não acreditação.

O presidente da direção salientou à Lusa que o número de alunos, até ao anúncio da A3ES, tinha vindo a crescer, com o ISMT empenhado em continuar nessa rota de crescimento, com especial aposta em graduações e cursos breves.

No conselho intermunicipal, Manuel Castelo Branco salientou que os próprios professores do ISMT estão “a ser assediados com propostas” por parte de outras universidades.

À CIMRC, o presidente da direção afirmou que o ISMT irá criar um plano de carreira docente que não existe, defendendo também novas instalações para aquela escola, considerando que as atuais não servem as suas necessidades.

Durante o conselho intermunicipal, foi apresentado o relatório de gestão e contas do ISMT, que voltou a apresentar resultados positivos em 2024, com um resultado líquido de 373 mil euros.