Inês de Castro e Rainha Santa inspiram nova edição da revista Munda

Inês de Castro, Rainha Santa Isabel, Padre Estêvão Cabral e outras figuras históricas da região Centro motivam alguns dos estudos divulgados na nova edição da revista cultural Munda, que é hoje apresentada em Coimbra.

“Este segundo número da II Série da Munda é dedicado a grandes figuras de Coimbra e da região, como Inês de Castro, Rainha Santa Isabel, Padre Estêvão Cabral, Jaime Cortesão e Mário Nunes”, disse o diretor da publicação, António Apolinário Lourenço, à agência Lusa.

O professor aposentado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC) adiantou que a revista, fundada pelo Grupo de Arqueologia e Arte do Centro (GAAC), em 1981, “narra também a passagem pela região de uma figura tão ilustre como a novelista policial Agatha Christie”.

“Outras significativas figuras históricas são evocadas através de um notável conjunto de fotografias antigas reunidas e anotadas por Alexandre Ramires”, salientou.

Editada pelo GAAC, que em 2023 retomou a sua publicação após um interregno de vários anos, a Munda, desta vez, inclui ainda “artigos sobre o património arqueológico regional e a cronologia ilustrada” das principais atividades do GAAC, cuja direção é presidida pelo engenheiro Valdemar Rosas.

Colaboram igualmente José Amado Mendes, Lídia Barata, José Azevedo e Silva, Pedro Miguel Gon, António Ribeiro Rebelo, Júlio Manuel Pereira, Aires Henriques e Francisco Rodeiro.

António Apolinário Lourenço realçou que também o poeta Luís de Camões, que estudou em Coimbra e cujos 500 anos do nascimento estão a ser comemorados, “colabora involuntariamente com a transcrição das estrofes” dedicadas, na obra épica ”Os Lusíadas”, a Inês de Castro, que, segundo a lenda, foi assassinada em Coimbra, na margem esquerda do rio Mondego.

A revista é apresentada hoje, às 18:00, na Casa Municipal da Cultura de Coimbra, por Ricardo Lino, ex-dirigente do GAAC e deputado do PS.