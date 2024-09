Incêndios: Tábua decreta três dias de luto municipal pela morte de bombeiros

O município de Tábua expressou hoje “profundo pesar” pela morte de três bombeiros da corporação de Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, naquele concelho e decretou três dias de luto municipal.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o presidente da Câmara, Ricardo Cruz e o executivo municipal por si liderado, manifestam-se “consternados com este trágico acontecimento” e sublinham “o extraordinário exemplo de abnegação, de entrega e dedicação” dos três bombeiros mortos, duas mulheres e um homem, que “prestaram à causa dos bombeiros e da proteção dos seus concidadãos”.

No comunicado, o município de Tábua explicita que o grave acidente que vitimou mortalmente os três bombeiros aconteceu no decorrer de um incêndio rural junto à aldeia de Vila do Mato, na freguesia de Midões.

“Em nome do Município de Tábua e de todas e todos os Tabuenses, o Presidente da Câmara Municipal expressa as mais sentidas condolências às famílias enlutadas, aos amigos, e à direção, comando e corpo ativo da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, a todos se associando nesta hora de profunda dor e tristeza”, acrescenta o comunicado.

Os três dias de luto municipal, hoje decretados, cumprem-se a partir de quarta-feira até sexta-feira, inclusive, e a bandeira do município será hasteada a meia haste em todos os edifícios municipais.