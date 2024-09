Incêndios: Primeiro-ministro agradece “ajuda rápida” de França, Grécia, Itália e Espanha

O primeiro-ministro português agradeceu hoje à Comissão Europeia e a França, Grécia, Itália e Espanha a “ajuda rápida e fundamental” no combate aos incêndios em território nacional, admitindo que o país “vive dias difíceis”.

Numa publicação na rede social X, Luís Montenegro começa por dizer que “Portugal vive dias difíceis devido aos incêndios” a agradece expressamente à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao chefe de Estado e do Governo franceses, Emmanuel Macron e Michel Barnier, e aos primeiros-ministros da Grécia, Itália e Espanha.

“Estamos juntos. Agradeço à França, à Grécia, à Itália e à Espanha a ajuda rápida e fundamental no combate a este flagelo”, refere, numa publicação em português e inglês.

Em comunicado emitido horas antes, o primeiro-ministro já tinha informado estar “supervisionar a coordenação do combate aos incêndios”, mantendo contactos com os líderes da União Europeia, e cancelando a agenda que tinha prevista para hoje e terça-feira.

Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e, no âmbito dessa cooperação, chegam hoje a Portugal dois aviões canadair de Espanha e estão também previstos outros dois meios aéreos de França, disse à Lusa fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).

Fonte da Proteção Civil disse entretanto à Lusa que também já manifestaram disponibilidade para apoiar Portugal a Itália e a Grécia, com dois aviões canadair cada, totalizando oito os meios aéreos que podem chegar a Portugal através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

No domingo, o Governo declarou situação de alerta para todo o território do continente até às 23:59 de terça-feira devido ao agravamento do perigo de incêndios rurais.

Cerca de 70 pessoas tiveram de ser retiradas e pelo menos cinco imóveis, incluindo habitações, foram atingidos pelas chamas em diferentes incêndios rurais que deflagraram entre domingo e hoje nas regiões Norte e Centro, e as chamas obrigaram a cortes de trânsito nas autoestradas A25, A1 (incluindo no nó com a A41), A29, A17 e A32 e no Itinerário Complementar (IC) 2, além de motivarem alguns condicionamentos ferroviários.

Pelas 13:00, estavam cerca de 3.500 operacionais envolvidos diretamente nas ações de socorro.

Segundo o último balanço da ANEPC, ao final da manhã de hoje estavam ativos 36 incêndios, que mobilizavam mais de 2.100 operacionais, apoiados por 645 viaturas e 32 meios aéreos.