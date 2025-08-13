diario as beiras
Incêndios: Mais de 2.150 operacionais combatiam às 17:00 seis maiores fogos

13 de agosto às 16 h35
DR

Mais de 2.150 operacionais combatiam hoje pelas 17:00 os seis maiores incêndios ativos em Portugal continental, apoiados por 682 viaturas e 23 meios aéreos, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com a informação disponível na página da Internet da ANEPC às 17:00, o fogo que mobilizava mais meios era o que deflagrou hoje cerca das 05:00 em Piódão, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, com 640 operacionais, 195 meios terrestres e 10 meios aéreos.

Além deste fogo, a Proteção Civil colocava nas “ocorrências significativas” outros cinco incêndios em curso: Tabuaço (distrito de Viseu), Trancoso (Guarda), Vila Real, Sátão (Viseu) e um no concelho de Viseu.

Nos três incêndios ativos no distrito de Viseu, o fogo que deflagrou no domingo no concelho de Tabuaço, na localidade de Távora e Pereiro, tinha empenhados 258 operacionais, 80 veículos e quatro meios aéreos.

Para o fogo que lavra no concelho de Sátão, cujo alerta foi dado às 00:03 de hoje, estavam mobilizados 253 operacionais e 80 viaturas, apoiados por três meios aéreos, enquanto no incêndio que deflagrou já esta tarde na localidade de Vila Chã de Sá (concelho de Viseu) estavam 104 operacionais, 27 veículos e quatro meios aéreos.

A combater as chamas no incêndio que começou no concelho de Trancoso na tarde de sábado estavam 499 operacionais, 161 viaturas e um meio aéreo.

O incêndio que lavra há mais de uma semana no concelho de Vila Real, cujo primeiro alerta foi recebido no dia 02, na localidade de Sirarelhos, continuava também em curso hoje à tarde, com mais de 400 operacionais no terreno, apoiados por 139 viaturas e um meio aéreo.

Segundo a GNR, devido aos fogos rurais, pelas 15:00 estavam cortadas duas estradas nacionais (EN): a EN323, entre Távora e Granjinha, distrito de Viseu, e a EN330, entre Penaverde e Maceira, na Guarda.

Numa nota divulgada esta tarde, a Guarda indicou que o trânsito estava cortado em ambos os sentidos da via, nos dois casos.

Távora pertence ao concelho de Sernancelhe e Granjinha ao município de Tabuaço, no distrito de Viseu, enquanto Penaverde é uma freguesia do concelho de Aguiar da Beira e Maceira fica no município de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda.

Agência Lusa

