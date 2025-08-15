diario as beiras
Incêndios: Fogo com origem na Lousã entrou no concelho de Góis

O incêndio que lavra na Lousã passou para o município de Góis e está a ameaçar aldeias de xisto na vertente sudoeste da serra, segundo fonte camarária.

Em informação prestada à agência Lusa, Nuno Bandeira, vice-presidente da Câmara de Góis, explicou que as chamas que eclodiram ao início da tarde de quinta-feira junto à povoação do Candal, na Lousã, atravessaram para o município vizinho e estão a ameaçar as aldeias da Comareira, localizada a 11 quilómetros da sede do concelho, Aigra Nova e Aigra Velha, onde existem vários alojamentos turísticos.

Entretanto, o município ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, devido ao incêndio com origem na Lousã que entrou no município e freguesia de Góis “e ameaça a população”, lê-se num comunicado enviado à Lusa.

Pelas 16:50, de acordo com a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio da Serra da Lousã estava a ser combatido por 343 operacionais, apoiados por 101 viaturas e três meios aéreos.

Agência Lusa

