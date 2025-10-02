diario as beiras
Incêndios: Detidos pela GNR aumentaram 61% este ano num total de 58

02 de outubro às 16 h51
A GNR deteve este ano 58 pessoas pelo crime de incêndio florestal, um aumento de 61% em relação ao ano passado, e registou 460 contraordenações pelo uso indevido do fogo, revelou hoje a corporação.

Dados enviados à Lusa pela Guarda Nacional Republicana revelam que, desde o início do ano e até 28 de setembro, a GNR deteve 58 pessoas em flagrante delito pelo crime de incêndio florestal, mais 22 do que no mesmo período de 2024, um número superado em 2022 (72) e 2023 (63).

Segundo a GNR, foram detidas 333 pessoas pelo crime de incêndio florestal desde 2020, ano em que foram detidas 52, número idêntico em 2021.

