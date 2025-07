Incêndio junto a habitação mobiliza meios em Oliveira do Hospital

Um incêndio deflagrou, há instantes, em Alvoco das Várzeas, no concelho de Oliveira do Hospital, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, “a operação encontra-se numa vegetação junto de uma habitação”. “Neste momento, não há informação de feridos”.

No local, encontram-se 41 operacionais com 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital.

Ao mesmo tempo, deflagrou um incêndio agrícola em Cernache, Coimbra.

O alerta foi dado às 14H12 e foram mobilizados para o local 32 operacionais, sete viaturas e um meio aéreo.

Notícia em atualização