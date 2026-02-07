diario as beiras
Incêndio faz três feridos ligeiros no Zambujal – Condeixa

07 de fevereiro de 2026 às 16 h32
Três pessoas foram transportadas ao hospital, esta tarde, com ferimentos ligeiros decorrentes de um incêndio que terá começado na lareira, em Zambujal – Condeixa.

Segundo relato dos Bombeiros Voluntários de Condeixa, o alerta ocorreu às 14H30 e, à chegada ao local, o foco de incêndio estava já dominado.

O incêndio “com provável origem na lareira, propagou-se à periferia da mesma” e atingiu um homem, de 58 anos, uma mulher, de 54, que foram transportados aos Hospitais da Universidade de Coimbra, e um rapaz de 12 anos, que foi encaminhado ao Hospital Pediátrico de Coimbra.

No local estiveram os Bombeiros de Condeixa com quatro veículos e 12 bombeiros, duas ambulâncias do dispositivo de prevenção (ABSC Arouca e ABSC São João da Madeira), a ambulância de Suporte Imediato de Vida do Avelar (INEM) e a GNR de Condeixa tomou conta da ocorrência.

