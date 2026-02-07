Três pessoas foram transportadas ao hospital, esta tarde, com ferimentos ligeiros decorrentes de um incêndio que terá começado na lareira, em Zambujal – Condeixa.

Segundo relato dos Bombeiros Voluntários de Condeixa, o alerta ocorreu às 14H30 e, à chegada ao local, o foco de incêndio estava já dominado.

O incêndio “com provável origem na lareira, propagou-se à periferia da mesma” e atingiu um homem, de 58 anos, uma mulher, de 54, que foram transportados aos Hospitais da Universidade de Coimbra, e um rapaz de 12 anos, que foi encaminhado ao Hospital Pediátrico de Coimbra.

No local estiveram os Bombeiros de Condeixa com quatro veículos e 12 bombeiros, duas ambulâncias do dispositivo de prevenção (ABSC Arouca e ABSC São João da Madeira), a ambulância de Suporte Imediato de Vida do Avelar (INEM) e a GNR de Condeixa tomou conta da ocorrência.