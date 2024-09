Incêndio em Tábua destrói casa de primeira habitação

Uma casa de primeira habitação, na localidade de Póvoa de Midões, foi destruída pelas chamas dos incêndios que lavraram nos últimos dias no concelho de Tábua, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz.

“As coisas agora estão mais calmas. Estamos em fase de rescaldo e de vigilância para alguns eventuais reacendimentos”, referiu Ricardo Cruz.

O incêndio que atingiu o concelho de Tábua desde terça-feira foi considerado dominado por volta das 11H10 de ontem, garantiu o comandante dos Bombeiros Voluntários de Tábua, Rui Leitão.

Os bombeiros e as autoridades estiveram no local durante a última madrugada, como forma de prevenção.

O presidente do município revelou que é possível que o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Tábua possa ser desativado, se “as coisas se mantiverem”.

Escolas retomam hoje a normalidade

O autarca revelou ainda que as escolas vão funcionar no dia de hoje, depois de terem sido encerradas ontem, também “por razões de segurança”.

