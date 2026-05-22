Coimbra
Incêndio ativo em empresa de reciclagem de plásticos em Taveiro
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Sessenta operacionais combatiam às 06H30 um incêndio num pavilhão de uma empresa de resíduos de reciclagem de plásticos em Taveiro, que não causou vítimas, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra.
“O alerta para o incêndio, que ainda está ativo, foi dado às 03H16. Não há vítimas e o fogo está confinado a um pavilhão da empresa”, disse a mesma fonte.
Às 06H30 estavam no local 60 operacionais, dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, Condeixa, Penela, Miranda do Corvo e Soure e Sapadores de Coimbra, com o apoio de 21 veículos.
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Lusa