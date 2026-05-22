Coimbra

Incêndio ativo em empresa de reciclagem de plásticos em Taveiro

22 de maio de 2026 às 09 h55
DR
Lusa
Autor
Lusa

Sessenta operacionais combatiam às 06H30 um incêndio num pavilhão de uma empresa de resíduos de reciclagem de plásticos em Taveiro, que não causou vítimas, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra.

“O alerta para o incêndio, que ainda está ativo, foi dado às 03H16. Não há vítimas e o fogo está confinado a um pavilhão da empresa”, disse a mesma fonte.

Às 06H30 estavam no local 60 operacionais, dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, Condeixa, Penela, Miranda do Corvo e Soure e Sapadores de Coimbra, com o apoio de 21 veículos.

DD // SB

Lusa

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