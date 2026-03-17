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Coimbra

Inaugurada USF Aeminium no Centro de Saúde Fernão de Magalhães

17 de março de 2026 às 10 h29
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db/patr
Foi inaugurada, esta manhã, a Unidade de Saúde Familiar (USF) Aeminium, no Centro de Saúde da Avenida Fernão de Magalhães.
A nova unidade ficará instalada no primeiro piso do edifício e nesta fase inicial, a USF Aeminium integra quatro equipas de saúde, que asseguram acompanhamento a cerca de 6.700 utentes.
O momento contou com a presença de Ana Abrunhosa, presidente da câmara, e de Francisco Maio Matos, presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra.
| Pode ler mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Redação Diário as Beiras

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