Foi inaugurada, esta manhã, a Unidade de Saúde Familiar (USF) Aeminium, no Centro de Saúde da Avenida Fernão de Magalhães.

A nova unidade ficará instalada no primeiro piso do edifício e nesta fase inicial, a USF Aeminium integra quatro equipas de saúde, que asseguram acompanhamento a cerca de 6.700 utentes.

O momento contou com a presença de Ana Abrunhosa, presidente da câmara, e de Francisco Maio Matos, presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra.

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