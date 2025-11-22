A iluminação de Natal de Coimbra espalha-se, este ano, por 40 locais emblemáticos da cidade. O ato simbólico de inauguração das luzes de Natal decorreu ontem, na Praça 8 de Maio, pela voz da presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa.

“É um momento bom, de partilha e de luz. Estas luzes em mais de 40 locais emblemáticos de Coimbra pretendem representar uma Coimbra vestida a rigor para celebrar o Natal”, disse a autarca em declarações aos jornalistas no final do evento.

A iluminação representa um investimento 121.613,18 euros e vão brilhar até dia 6 janeiro. As luzes estarão ligadas diariamente entre as 17H00 e a meia-noite. Aos fins de semana e na véspera de Natal, o horário prolonga-se até às 02H00 e na noite de passagem de ano até às 06H00 da manhã.

