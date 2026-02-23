diario as beiras
IL promete em Coimbra contribuir com ideias que possam ajudar famílias e empresas

23 de fevereiro de 2026 às 14 h48
Paulo Novais/LUSA

A presidente da Iniciativa Liberal (IL) garantiu hoje em Coimbra que irá solicitar ao governo esclarecimentos sobre a falta de eletricidade e telecomunicações que persiste em zonas afetadas pelo mau tempo, prometendo contribuir com ideias para ajudar famílias e empresas.

“Há muitas incógnitas e serão certamente também temas que levaremos para a reunião que iremos ter na quarta-feira com o governo, para tentar obter os esclarecimentos e para tentarmos também colaborar, propondo nós próprios algumas ideias que possam ajudar a resolver a vida destas pessoas e das empresas que foram profundamente afetadas”, assegurou Mariana Leitão.

No final de uma reunião com a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, onde se inteirou dos prejuízos e constrangimentos deixados pelo mau tempo no concelho, Mariana Leitão disse aos jornalistas que ainda há muitas pessoas sem acesso à eletricidade e a telecomunicações.

