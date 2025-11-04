diario as beiras
Coimbra

IL de Coimbra considera “centralização cega” fecho das urgências dos Covões

04 de novembro às 17 h03
0 comentário(s)
DR

A Iniciativa Liberal (IL) de Coimbra considerou hoje o encerramento do serviço de urgência do Hospital Geral (Covões) da Unidade de Saúde Local de Saúde (ULS) de Coimbra um “episódio de centralização cega”.

“Embora possa ter fundamentos técnicos, volta a expor a profunda desordem do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a incapacidade dos governos, em particular do PSD, de concretizar as reformas estruturais que há muito são necessárias”, criticou a estrutura, em comunicado.

Segundo a nota, esta medida parece decorrer “de uma orientação deliberada do SNS para canalizar doentes exclusivamente para os Hospitais da Universidade de Coimbra, restringindo as alternativas disponíveis para os cidadãos e reduzindo a capacidade de resposta da cidade”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (05/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de novembro

Carneiro pede em Coimbra ao PM que pare e escute aquilo que o PS tem dito em várias áreas
04 de novembro

Ana Abrunhosa quer liderar "esforço conjunto" para a criação da Região Metropolitana
04 de novembro

IL de Coimbra considera "centralização cega” fecho das urgências dos Covões
04 de novembro

Proteção Civil alerta para risco de inundações e acidentes devido ao mau tempo

Coimbra

CoimbraNacional
04 de novembro às 18h51

Carneiro pede em Coimbra ao PM que pare e escute aquilo que o PS tem dito em várias áreas

0 comentário(s)
Coimbra
04 de novembro às 17h42

Ana Abrunhosa quer liderar “esforço conjunto” para a criação da Região Metropolitana

0 comentário(s)
Coimbra
04 de novembro às 17h03

IL de Coimbra considera “centralização cega” fecho das urgências dos Covões

0 comentário(s)