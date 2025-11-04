A Iniciativa Liberal (IL) de Coimbra considerou hoje o encerramento do serviço de urgência do Hospital Geral (Covões) da Unidade de Saúde Local de Saúde (ULS) de Coimbra um “episódio de centralização cega”.

“Embora possa ter fundamentos técnicos, volta a expor a profunda desordem do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a incapacidade dos governos, em particular do PSD, de concretizar as reformas estruturais que há muito são necessárias”, criticou a estrutura, em comunicado.

Segundo a nota, esta medida parece decorrer “de uma orientação deliberada do SNS para canalizar doentes exclusivamente para os Hospitais da Universidade de Coimbra, restringindo as alternativas disponíveis para os cidadãos e reduzindo a capacidade de resposta da cidade”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (05/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS