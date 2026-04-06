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IA Soberana

06 de abril de 2026 às 09 h30
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Em janeiro, a SAP e a Fresenius anunciaram uma parceria estratégica para construir uma plataforma soberana de inteligência artificial dedicada à saúde. O objetivo: criar um ecossistema digital aberto, seguro e interoperável que permita a hospitais de toda a Europa usar IA sem comprometer a privacidade dos dados clínicos nem a conformidade regulatória. O investimento previsto ascende a centenas de milhões de euros. Não se trata de mais um piloto de laboratório. Trata-se de duas gigantes europeias, uma com receitas anuais de quase 79 mil milhões, outra a operar mais de 40 hospitais, a decidir que a IA na saúde só escala se a soberania dos dados for o ponto de partida, não uma nota de rodapé.

A plataforma assentará no SAP Business AI e no SAP Business Data Cloud, com integração de sistemas hospitalares através de normas abertas como o HL7 FHIR, eliminando silos de informação que hoje paralisam a inovação clínica. A Europa, com o AI Act em vigor e o espaço europeu de dados de saúde em construção, percebeu que o futuro da medicina se joga tanto em centros de dados soberanos como em blocos operatórios.

O detalhe que merece reflexão para Coimbra é este: a Fresenius não nasceu na capital tecnológica da Alemanha. Nasceu em Bad Homburg, uma cidade de pouco mais de 50 mil habitantes no Hesse. O que a tornou global não foi a escala do lugar, mas a clareza da visão: universidades próximas, regulação favorável, cultura de colaboração entre clínica e engenharia, e investimento consistente em inovação digital. E a boa notícia? Coimbra não está à margem.

A UC participa no projeto internacional G-quAI, que alia IA e computação quântica ao diagnóstico de cancro gastrointestinal, com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Lançou um Mestrado em Inteligência Artificial e, em março de 2026, um inquérito revelou que 80% dos seus alunos já utilizam IA no contexto académico. As peças estão a ser colocadas no tabuleiro, e bem. O exemplo europeu só mostra o que acontece quando se joga a sério.

Texto de:Rui Duarte

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