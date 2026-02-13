O Hospital Pediátrico está sem qualquer professor para ensinar as crianças internadas, admitiu ontem a ULS, uma situação que a associação Acreditar considera um recuo nos direitos das crianças com cancro.

O alerta foi feito por Margarida Cruz, diretora-geral da Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, a propósito do Dia Internacional da Criança com Cancro, que se assinala a 15 de fevereiro.

“Sentimos algum recuo na questão do apoio escolar (…). Até determinada altura, todos os hospitais tinham garantido os professores, nomeadamente do 1.º e 2.º ciclo, para dar apoio às crianças” e alguns deixaram de ter, afirmou.

