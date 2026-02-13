diario as beiras
Coimbra

Hospital Pediátrico de Coimbra está sem professor para apoiar crianças

13 de fevereiro de 2026 às 12 h42
0 comentário(s)
DR

O Hospital Pediátrico está sem qualquer professor para ensinar as crianças internadas, admitiu ontem a ULS, uma situação que a associação Acreditar considera um recuo nos direitos das crianças com cancro.
O alerta foi feito por Margarida Cruz, diretora-geral da Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, a propósito do Dia Internacional da Criança com Cancro, que se assinala a 15 de fevereiro.
“Sentimos algum recuo na questão do apoio escolar (…). Até determinada altura, todos os hospitais tinham garantido os professores, nomeadamente do 1.º e 2.º ciclo, para dar apoio às crianças” e alguns deixaram de ter, afirmou.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de hoje (13/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de fevereiro

Mau tempo: Risco de evacuação em Coimbra mantém-se até ao final do dia - Proteção Civil
13 de fevereiro

ULS de Coimbra ativa Plano de Emergência Interno e Gabinete de Crise
13 de fevereiro

Mau tempo: Cerca de 3.000 m3/s em Coimbra será improvável e catastrófico - especialista
13 de fevereiro

Opinião: Consciência e espiritualidade

Coimbra

Coimbra
13 de fevereiro às 13h39

Mau tempo: Risco de evacuação em Coimbra mantém-se até ao final do dia – Proteção Civil

0 comentário(s)
Coimbra
13 de fevereiro às 13h22

ULS de Coimbra ativa Plano de Emergência Interno e Gabinete de Crise

0 comentário(s)
Coimbra
13 de fevereiro às 13h09

Mau tempo: Cerca de 3.000 m3/s em Coimbra será improvável e catastrófico – especialista

0 comentário(s)