Coimbra

Hospital Pediátrico de Coimbra está sem professor para apoiar crianças internadas

12 de fevereiro de 2026 às 13 h57
DR

O Hospital Pediátrico de Coimbra está sem qualquer professor para ensinar as crianças internadas, admitiu hoje a Unidade Local de Saúde, uma situação que a associação Acreditar considera um recuo nos direitos das crianças com cancro.

O alerta foi feito à Lusa pela diretora-geral da Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, Margarida Cruz, a propósito do Dia Internacional da Criança com Cancro, assinalado em 15 de fevereiro.

“Sentimos algum recuo na questão do apoio escolar (…). Até determinada altura, todos os hospitais tinham garantido os professores, nomeadamente do primeiro e segundo ciclo, para dar apoio às crianças” e alguns deixaram de ter, afirmou.

Autoria de:

Agência Lusa

